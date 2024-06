(Rio Verde) Des équipes de secours et certains habitants ont fouillé la boue lundi à la recherche d’autres victimes d’un glissement de terrain dans le centre de l’Équateur qui a tué au moins huit personnes.

Associated Press

Les fortes pluies du week-end ont inondé plusieurs provinces de l’Équateur, mais la communauté de Baños a été l’une des plus touchées lorsqu’une colline s’est partiellement effondrée dimanche et a emporté des maisons et des véhicules.

Le bureau équatorien de gestion des risques a déclaré dans un communiqué de presse qu’outre les huit morts confirmés, 11 autres personnes étaient portées disparues et 22 autres avaient été blessées.

Baños, située à environ 135 kilomètres au sud de la capitale Quito, est connue des touristes comme un point de départ pour des aventures dans la jungle amazonienne.

Les équipes de recherche et certains habitants ont enlevé les débris à la main, mais des machines lourdes ont également été utilisées.

Le bilan initial des morts dimanche était de six, mais les autorités ont rapporté lundi que deux autres corps avaient été retrouvés.

Alors que les chercheurs travaillaient dans la boue, certains habitants cherchaient à récupérer les meubles des maisons endommagées.

Dans tout l’Équateur, les tempêtes ont provoqué d’autres glissements de terrain et inondations dans au moins 13 provinces, détruisant certains ponts et autoroutes, coupant ainsi la route principale reliant les hauts plateaux de l’Équateur aux provinces amazoniennes.

Deux autres personnes sont mortes dans deux provinces différentes à cause des pluies, a indiqué le bureau de gestion des risques.