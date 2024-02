Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia le 21 février 2024.

(Brasilia) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu mercredi à Brasilia avec le président brésilien Lula, en pleine crise diplomatique entre le Brésil et Israël à propos de la guerre dans la bande de Gaza.

Agence France-Presse

Cela a été une « très très bonne réunion », a déclaré M. Blinken à la sortie de son entretien avec Luiz Inacio Lula da Silva au palais présidentiel.

« Les États-Unis et le Brésil font tant de choses importantes ensemble. Nous travaillons ensemble dans un cadre bilatéral, régional, mondial. C’est un partenariat très important et nous sommes reconnaissants envers le Brésil », a-t-il ajouté devant la presse, sans plus de commentaires.

Au début de leur rencontre, devant quelques journalistes, les deux hommes ont eu un bref échange informel sur l’élection présidentielle américaine de novembre : M. Blinken a souligné combien son pays était « polarisé » avant le scrutin.

Le rendez-vous de mercredi s’est inscrit dans un contexte compliqué après les propos polémiques du chef de l’État brésilien sur la guerre dans la bande de Gaza.

Ce dernier a accusé dimanche Israël, qui bénéficie du soutien militaire et diplomatique des États-Unis, de commettre un « génocide » des Palestiniens dans ce territoire, comparant l’offensive israélienne à l’extermination des Juifs par les nazis. Israël l’a déclaré « persona non grata ».

Mardi, la tension est encore montée entre Israël et le Brésil. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira a accusé son homologue israélien de « mensonges ». Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz avait un peu plus tôt accusé Lula de se livrer à une comparaison « immorale, délirante » entre la guerre dans la bande de Gaza et la Shoah.

Les États-Unis, qui ont mis leur troisième veto mardi au Conseil de sécurité de l’ONU à un texte appelant à un « cessez-le-feu immédiat » dans ce territoire palestinien, rejettent les accusations de « génocide » portées contre Israël.

La guerre en Ukraine fait aussi partie des points de divergence entre le Brésil et les États-Unis, tout comme les relations avec le Venezuela.

C’est la première fois que M. Blinken se rend au Brésil depuis sa nomination il y a trois ans.

Les relations entre les États-Unis et la première économie d’Amérique latine se sont nettement réchauffées depuis le retour au pouvoir en 2023 de Lula, qui a succédé au président d’extrême droite Jair Bolsonaro, proche de Donald Trump.

Le président de gauche, 78 ans, s’est, quant à lui, déjà rendu à Washington pour y rencontrer le président démocrate Joe Biden.

Antony Blinken est attendu tard mercredi à Rio de Janeiro afin d’y prendre part à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, à laquelle son homologue russe Sergueï Lavrov doit aussi participer.