Feux de forêt Le plus grand jardin botanique du Chili n’est plus que cendres

(El Salto) Oasis luxuriante regorgeant de plantes indigènes et exotiques, le plus grand jardin botanique du Chili n’est plus que cendres et désespoir, carbonisé sur la majeure partie de ses 400 hectares par un des incendies de forêt qui ont ravagé la région.