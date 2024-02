(Santiago du Chili) Le bilan des incendies de forêt qui font rage depuis vendredi au Chili, notamment dans la région touristique de Valparaiso, s’est alourdi à 122 morts, a annoncé lundi le Service médico-légal chilien (SML).

Agence France-Presse

L’ensemble des victimes a été enregistré dans la région de Valparaiso, selon la même source, qui a précisé que seuls 32 corps avaient été identifiés pour l’heure. Le dernier bilan datant de dimanche faisait état de 112 morts.

Pourquoi les incendies se sont-ils propagés si vite ?

Le Chili, en plein été austral, connaît depuis la semaine dernière une vague de chaleur, avec des températures atteignant 40 °C.

Vendredi, plusieurs incendies se sont déclarés simultanément dans les montagnes qui surplombent la station balnéaire de Viña del Mar et d’autres endroits de la région de Valparaiso, à environ 120 km au nord de la capitale Santiago.

Selon le professeur Miguel Castillo, de la Faculté des sciences forestières de l’Université du Chili, le vent et les températures élevées forment une combinaison « néfaste ».

En brûlant, la végétation ou les déchets génèrent de l’air léger et chaud, « ce qui soulève des particules enflammées ou des étincelles qui se déplacent sur des centaines de mètres, provoquant des foyers d’incendie satellites », explique-t-il. Les flammes s’accélèrent « sur les pentes et à la faveur du vent », ce qui les rend de plus en plus dangereuses.

Une quarantaine d’incendies restaient actifs dimanche soir dans la région.