Incendies au Chili Au moins 99 morts, « plus grande tragédie » depuis 2010

(Viña del Mar) « La plus grande tragédie » qu’a connue le Chili en plus d’une décennie : les incendies qui ravagent la région côtière touristique de Valparaiso ont fait au moins 99 morts, et le bilan pourrait encore s’aggraver.