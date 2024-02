Des véhicules et des maisons brûlent lors d’un incendie à Viña del Mar, au Chili.

(Quilpué) Au moins 64 personnes ont été tuées dans les incendies qui ravagent la région de Valparaiso dans le centre du Chili, a annoncé dimanche le président Gabriel Boric, précisant que ce nouveau bilan allait encore « augmenter de manière significative ».

Agence France-Presse

« Je peux malheureusement confirmer qu’il y a 64 morts. Ce chiffre va augmenter, nous savons qu’il va augmenter de manière significative », a déclaré M. Boric depuis Quilpué, situé à la périphérie de Viña del Mar.

À Quilpué, à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Santiago, une équipe de l’AFP a pu voir des quartiers entiers et des voitures carbonisés. Là, des milliers d’habitants ont été bloqués vendredi pendant plusieurs heures alors qu’ils tentaient de fuir en voiture.

« C’est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010 », a déclaré M. Boric, en référence au séisme de magnitude 8,8 qui avait été suivi d’un tsunami, le 27 février 2010 et qui avait fait plus de 500 morts.