(Lima) Une réunion d’urgence consacrée à l’Équateur, miné comme jamais par les violences liées au narcotrafic, a débuté dimanche à Lima au Pérou, associant les pays voisins membres de la Communauté andine très préoccupés.

Agence France-Presse

Ces pays – Colombie, Pérou, Bolivie, Équateur – entendent définir des actions communes contre la prolifération et l’expansion des gangs se livrant au trafic de drogue et au racket, et dont les ramifications internationales ont mis en état d’alerte les zones frontalières.

« Cette réalité nous oblige à agir de manière coordonnée », a souligné le chef du gouvernement péruvien Alberto Otarola. « Il n’y a pas de pays sûr si le voisin souffre de l’assaut insensé de ces groupes. Ce problème doit être affronté avec force », a-t-il ajouté.

La réunion a été convoquée par la présidence tournante bolivienne.

Le Pérou et la Colombie ont d’ores et déjà renforcé leurs contrôles aux frontières, craignant la pénétration de criminels fuyant la répression qui s’accentue en Équateur.

Considéré comme un pays plutôt sûr, l’Équateur s’enfonce depuis cinq ans dans la violence, sur fond de ralentissement économique et d’appauvrissement consécutifs à la pandémie de COVID-19 : le taux d’homicides est passé de 6 à 46 pour 100 000 habitants en 2023.

Situé entre la Colombie et le Pérou, plus importants producteurs de cocaïne au monde, l’Équateur est resté pendant des années à l’abri de la violence liée au narcotrafic.

Mais de simple pays de transit, il est devenu un centre d’opérations et de logistique pour l’expédition de la cocaïne vers l’Europe. Et une vingtaine de gangs font littéralement la loi, notamment depuis les prisons.

Un cran dans la terreur a été franchi le 9 janvier avec l’assaut en direct à la télévision publique TC d’hommes lourdement armés, encagoulés, qui ont pris brièvement en otage journalistes et employés de la chaîne avant que les forces de l’ordre ne parviennent à les libérer, arrêtant 13 assaillants.

Huit jours plus tard, le procureur antimafia Cesar Suarez chargé d’enquêter sur cette spectaculaire attaque a été assassiné, tué par balles en plein jour dans le centre de Guayaquil.

Le jeune président Daniel Noboa a décrété l’état d’urgence et déclaré le pays « en guerre intérieure » contre les gangs qualifiés de « terroristes », déployant plus de 20 000 militaires sur le terrain.

Dimanche, de nouvelles violences ont éclaté à Guayas, dans le sud-ouest.

La police équatorienne a annoncé sur X 68 arrestations dans les rangs d’un gang accusé d’avoir voulu s’emparer d’un hôpital. Des armes à feu et de la drogue ont par ailleurs été saisies.