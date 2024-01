(Guayaquil) « Merci à tous pour vos messages de soutien ! Merci à la police ! » : la télévision équatorienne TC, dont les studios à Guayaquil ont brièvement été pris d’assaut mardi par un gang criminel, a repris la diffusion de ses émissions jeudi.

Agence France-Presse

« Merci à tous chers téléspectateurs pour vos messages de solidarité […] Nous sommes ici grâce et pour chacun d’entre vous », a déclaré une présentatrice à l’antenne, à la reprise du signal en direct à 12 h 30 locales.

« Merci également à la police et à l’armée pour leur professionnalisme et leur travail impeccable », a souligné la journaliste, visiblement très émue.

« En moins de quinze minutes » ces policiers et militaires « ont pu soumettre ceux qui prétendaient semer la terreur. Ils ont repris le contrôle de ces installations et nous ont permis à chacun d’embrasser de nouveau nos familles ».

« Toute notre reconnaissance […]. Nous sommes de retour, avec plus de force […], aux côtés des gens qui permettent que nous les accompagnions chaque jour car ils font confiance dans cette équipe pour informer en toute vérité et transparence […] », a ajouté la présentatrice, des sanglots dans la voix, plaidant en conclusion pour un « Équateur de paix ».

L’antenne locale de TC Télévision, une chaîne publique, a été prise d’assaut en direct mardi après-midi par une quinzaine d’hommes armés et encapuchonnés se disant membre de gangs et menaçant d’exécuter journalistes et personnels pris, pistolet sur la tempe.

Les images, très spectaculaires, ont fait le tour du monde et semé un vent de panique depuis le début lundi de cette crise sécuritaire sans précédent entre les bandes criminelles liées au narcotrafic et l’État équatorien.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de mettre fin à la prise d’otages sans faire de victime mortelle, avec l’arrestation de treize assaillants.