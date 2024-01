L’état d’urgence décrété après l’évasion de prison du chef du plus grand gang criminel

(Quito) Le président Daniel Noboa a décrété lundi l’état d’urgence pour l’ensemble de l’Équateur, y compris dans le système pénitentiaire, suite à l’évasion de l’ennemi public N° 1, Adolfo Macias, alias « Fito », chef du plus grand gang criminel, et de soulèvements dans des prisons.

Agence France-Presse

« Je viens de signer le décret sur l’état d’urgence pour que les forces armées aient tout le soutien politique et juridique dans leurs actions », a indiqué M. Noboa sur son compte Instagram. L’armée est ainsi autorisée à opérer au maintien de l’ordre dans les rues et les prisons du pays où un couvre-feu a été déclaré entre 23 h et 5 h heure locale.

Plus de détails à venir.