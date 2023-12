(Washington) L’Organisation des États américains (OEA) a dénoncé vendredi une « tentative de coup d’État » au Guatemala après que le parquet du pays a déclaré l’élection présidentielle remportée en août par Benardo Arévalo comme « nulle et non avenue », en raison d’irrégularités supposées.

Agence France-Presse

« Les actes et les déclarations des procureurs Rafael Curruchiche et Leonor Morales constituent une révision de l’ordre constitutionnel du pays, une infraction à l’État de droit, et une violation des droits de l’homme de la population de leur pays », a affirmé dans un communiqué le secrétariat général de l’organisation, basée à Washington et qui compte 35 membres.

« La tentative d’invalider les élections générales de cette année constitue la pire forme de délitement démocratique et la consolidation d’une fraude politique contre la volonté du peuple », a ajouté l’OEA.

Le secrétariat général de l’organisation appelle en outre « le président Alejandro Giammattei, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, et le Congrès » au Guatemala à « défendre les institutions et l’ordre constitutionnel du pays en agissant contre les auteurs de cette attaque, afin de préserver la démocratie au Guatemala ».

Benardo Arévalo, vainqueur inattendu de la présidentielle en août sur un programme anticorruption, doit être investi le 14 janvier. Mais depuis son élection il fait face à de multiples procédures judiciaires qu’il qualifie de tentatives de « coup d’État ».

Il est soutenu par les États-Unis, l’Union européenne et l’OEA.