Élection présidentielle L’Argentine vote en espérant une sortie de crise

(Buenos Aires) Un fébrile décompte des votes a débuté dimanche soir en Argentine, lors d’une élection présidentielle crispée et indécise comme rarement en 40 ans de démocratie, entre le centriste Sergio Massa et l’ultralibéral et « antisystème » Javier Milei.