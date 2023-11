(Buenos Aires) L’économiste ultralibéral Javier Milei sera le prochain président de l’Argentine après avoir largement remporté dimanche le second tour de l’élection présidentielle, avec 55,95 % des voix, contre 44,04 % à son rival, le ministre centriste de l’Économie Sergio Massa, selon des résultats officiels partiels.

Philippe BERNES-LASSERRE Agence France-Presse

Les résultats, montrant une avance de plus de 11 points pour Javier Milei, ont été communiqués par le secrétariat général de la présidence, avec plus de 86 % des votes décomptés. Quelques minutes auparavant, Sergio Massa avait concédé sa défaite, annonçant à ses partisans que Milei « est le président que la majorité des Argentins a élu pour les quatre prochaines années ».

Une inflation chronique, désormais à trois chiffres (143 % sur un an), quatre Argentins sur dix sous le seuil de pauvreté, un endettement pathologique et une monnaie qui dévisse, dressaient le paysage du second tour. Que des analystes prédisaient « au vote près », en dépit d’un très léger avantage à Milei.

Les bureaux de vote ont fermé à 18 h, avec un taux de participation de 76 %.

Soins longue durée ou thérapie de choc pour une crise économique sans fin ? Pour la troisième économie d’Amérique latine, 36 millions d’Argentins étaient appelés à se prononcer entre projets d’avenir on ne peut plus antagoniques.

D’un côté, Sergio Massa, 51 ans, politicien accompli, ministre de l’Économie depuis 16 mois d’un exécutif péroniste (centre gauche) dont il s’est peu à peu distancié. Et qui a promis un « gouvernement d’unité nationale », et un redressement économique graduel, préservant l’État-providence, crucial dans la culture argentine.

PHOTO MARIANA NEDELCU, REUTERS Le candidat défait Sergio Massa

Face à lui, Javier Milei, 53 ans, économiste « anarcho-capitaliste » comme il se décrit, polémiste de plateaux TV surgi en politique il y a deux ans. Dégagiste contre la « caste parasite », résolu à « tronçonner » l’« État-ennemi », et à dollariser l’économie. Pour lui, le changement climatique est un « cycle », non la responsabilité de l’homme.

Au milieu ? Des Argentins passés « de crise en crise, et au bord de la crise de nerfs », résume Ana Iparraguirre, politologue au cabinet GBAO Strategies.

Éreintés par des prix qui grimpent de mois en mois, voire de semaine en semaine, quand les salaires décrochent, dont le salaire minimum à 146 000 pesos (400 dollars).

Des loyers hors d’atteinte pour beaucoup, et des mères de famille qui recourent au troc, comme après la « Gran crisis » si traumatique de 2001.

68 % des jeunes de 18 à 29 ans émigreraient s’ils le pouvaient, selon une étude de l’Université de Buenos Aires en début d’année.

« Il faut parier ! »

« Je crois qu’aucun des deux candidats ne plaît aux Argentins. Mais il faut voter pour le moins pire, se résignait Maria Paz Ventura, docteure de 26 ans. Beaucoup de gens ont peur de (Milei), mais vu comment on va, un changement ne nous ferait pas de mal. Il faut parier ! ».

Très émue, Maria Carballo, architecte de 40 ans, disait avoir, en glissant son bulletin « eu envie de pleurer, par peur que gagne Milei. Ses idées m’effraient. J’ai confiance en Massa ».

Les indécis, environ 10 % selon les estimations, détenaient la clé pour départager Massa (37 % au premier tour) et Milei (30 %).