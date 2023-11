De fortes pluies entraînent des inondations et la mort d’au moins six morts

(Roca Sales) Au moins six personnes sont mortes en raison des fortes pluies qui s’abattent sur le sud du Brésil depuis le début de la semaine et qui ont entraîné inondations et glissements de terrain, ont confirmé dimanche les autorités.

Agence France-Presse

Trois personnes sont mortes à Rio Grande do Sul, dont deux dans l’effondrement de leur maison à Gramado, une ville touristique située à 100 km de Porto Alegre.

« Malheureusement, les trois morts déjà confirmés. Beaucoup de destructions et des milliers de personnes logées dans des gymnases dans les municipalités touchées », a déclaré sur X le vice-gouverneur du Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

Au moins, 31 000 personnes ont été affectées par les précipitations dans le Rio Grande do Sul et plus de 1600 ont dû être évacuées de leur logement.

Plusieurs localités, dont Roca Sales, ont été touchées par le débordement de la rivière Taquari.

Des dizaines de volontaires tentaient dimanche de nettoyer les rues de la ville, dont certaines étaient complètement recouvertes par les eaux brunes du Taquari, ou de boue et jonchées d’arbres, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les trois autres morts, dus à une tempête, ont été confirmés dans l’État de Santa Catarina, au nord du Rio Grande do Sul : deux femmes dans la ville de Taio jeudi et un homme vendredi à Palmitos. Une quatrième personne est portée disparue.

La région méridionale du Brésil a été confrontée à des phénomènes météorologiques extrêmes au cours des derniers mois, notamment des pluies torrentielles et un cyclone dévastateur qui a fait plus de 50 morts en septembre. Selon les experts, ces phénomènes, dus au changement climatique, ont tendance à se répéter.

Le gouverneur de Santa Catarina a déclaré l’état d’urgence dans 64 municipalités en raison des fortes pluies qui ont commencé mardi.

Dans les quatre villes les plus touchées par les précipitations dans cet État, il a plu en trois jours plus de deux fois plus que la normale pour un mois de novembre.

Durant la semaine, le sud-est, centre-ouest et une partie du nord du pays ont eux été frappés par une canicule extrême.