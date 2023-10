(Acapulco) La ville d’Acapulco, au Mexique, dévastée par l’ouragan Otis, se retrouve maintenant sans eau, sans électricité ni essence, alors que des personnes désespérées ont été autorisées, voire encouragées, à prendre des biens essentiels dans des magasins endommagés depuis le passage de l’ouragan.

Mark Stevenson et Megan Janetsky Associated Press

Le policier Raúl Gallardo, qui montait la garde à un certain endroit pour éviter les excès, a expliqué la distinction que les autorités ont faite — dans certains cas — entre ce que les gens peuvent prendre et ce qui se retrouverait dans sa pile.

Les gens peuvent prendre « ce que l’on peut consommer — l’eau, le thon, la mayonnaise », a expliqué l’agent Gallardo.

« Ce qui n’est pas dans le panier des aliments de base, vous ne pouvez pas le prendre », a souligné l’agent en montrant les réfrigérateurs derrière lui.

Malgré les promesses du gouvernement sur l’aide à venir, les gens n’ont pas attendu.

Les habitants désespérés d’Acapulco ont vidé les plus grands magasins de la ville en trois jours.

PHOTO HENRY ROMERO, REUTERS

Le président Andrés Manuel López Obrador a poliment demandé aux gens vendredi de ne pas profiter de la situation pour faire du pillage.

Il a déclaré « que tout le monde sera aidé ».

La plupart des familles cherchaient désespérément de l’eau potable, certaines affirmant qu’ils rationnaient leurs ressources essentielles. Le réseau d’aqueduc municipal était hors service parce que ses pompes n’étaient plus alimentées.

Personne ne prévoyait voir passer Otis d’une tempête tropicale à un ouragan catastrophique de catégorie 5 en l’espace de 12 heures.

Au moins 27 personnes sont mortes dans la tempête, mais des centaines de personnes étaient toujours à la recherche de leurs proches vendredi.

PHOTO SALVADOR VALADEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Un édifice d’Acapulco ravagé par l’ouragan Otis

Le président mexicain a déclaré vendredi qu’une commission gouvernementale rencontrerait les représentants du secteur du tourisme d’Acapulco.

« Nous allons parler aux assureurs pour qu’ils ne retardent pas les formalités administratives et qu’ils agissent rapidement », a affirmé M. López Obrador.

« Ceux qui n’ont pas d’assurance, nous allons chercher comment ils peuvent obtenir un crédit bon marché », a-t-il précisé.

« Nous devons remettre Acapulco sur pied le plus tôt possible. C’est le plan en général : aider les personnes touchées et, en même temps, ramener le tourisme à la normale dans le magnifique port d’Acapulco », a déclaré le président du Mexique.

Appel aux Canadiens

Le 26 octobre dernier, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, indiquait dans un gazouillis qu’il était possible pour les Canadiens de demander de l’aide.

« Alors qu’Acapulco, au Mexique, est confronté aux effets dévastateurs causés par l’ouragan Otis, nous sommes là pour les Canadiens qui ont besoin de soutien. Inscrivez-vous ici pour recevoir des informations importantes », précisait sa publication sur le réseau social X.