Les Américaines se tournent vers le Mexique pour avorter

Le texto que Cynthia Menchaca a reçu au cours de l’été était l’un de ceux qu’elle voit de plus en plus souvent : une femme vivant au Texas disait qu’elle avait quitté une relation violente pour découvrir qu’elle était enceinte et qu’elle voulait désespérément avorter. Cette femme avait appris que Mme Menchaca pouvait lui envoyer des pilules abortives à partir du Mexique, où l’acte médical a été dépénalisé dans plusieurs États.