(Tuxtla Gutiérrez) Un commando armé a enlevé mardi 14 employés administratifs de la police de l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique, alors qu’ils circulaient sur une route, ont annoncé les autorités locales.

Agence France-Presse

Les forces de sécurité ont lancé « une opération de recherche et de localisation de 14 hommes intégrant cette institution policière, qui ont été privés de liberté par des personnes armées », a indiqué le ministère de l’Intérieur du Chiapas dans un communiqué.

L’enlèvement a eu lieu sur la route de 35 km qui relie la ville d’Ocozocoautla à Tuxtla Gutiérrez, la capitale de l’État du Chiapas.

Le bureau du procureur de l’État a dit pour sa part enquêter sur l’origine et l’authenticité de « divers documents vidéo et photographiques » circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, qui montrent le moment apparent de l’enlèvement.

Ces images montrent plusieurs individus munis d’armes longues et de gilets pare-balles à côté d’au moins trois camionnettes qui bloquent une autoroute.

Selon le quotidien Reforma, les individus armés ont arrêté le véhicule qui transportait les employés de la police, leur ont confisqué leurs téléphones portables et leur ont ordonné de se mettre à terre.

Le commando a emmené les hommes du groupe, et laissé derrière lui un nombre indéterminé de femmes, également employées de la police, selon le journal.

Les affrontements entre policiers et criminels armés se sont multipliés récemment dans la région d’Ocozocoautla, une zone de transit pour l’immigration clandestine et le trafic de drogue.