(Georgetown) Un incendie a ravagé lundi matin un dortoir d’une école en Guyane, tuant au moins 20 écoliers et en blessant un nombre indéterminé d’autres, d’après les autorités.

Bert Wilkinson Associated Press

Le gouvernement guyanais a indiqué dans un communiqué de presse que l’incendie s’était déclaré dans le dortoir d’une école secondaire de la ville frontalière de Mahdia, à 320 kilomètres au sud de la capitale, Georgetown.

« Nous avons perdu beaucoup de belles âmes dans cet incendie », a commenté le gouvernement. Celui-ci précise que plusieurs autres élèves sont soignés pour des blessures et au moins sept ont été transportés par avion vers la capitale pour y être soignés.

Le feu a commencé peu après minuit dans l’école qui accueille principalement des enfants autochtones âgés de 12 à 18 ans, selon le conseiller à la sécurité Gerald Gouveia, mentionnant qu’il était trop tôt pour spéculer sur la cause de l’incendie.

Il a ajouté que l’orage dans la région avait posé un défi pour les personnes chargées de répondre à l’urgence par voie aérienne.

Le journal local Stabroek News a rapporté que l’incendie s’était déclaré dans un dortoir pour filles.

Natasha Singh-Lewis, parlementaire de l’opposition, a appelé à une enquête approfondie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir », a-t-elle affirmé.