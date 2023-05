(Georgetown) Un incendie a ravagé au cours de la nuit de dimanche à lundi un dortoir d’une école en Guyana, tuant au moins 19 élèves et en blessant plusieurs autres, d’après les autorités.

Bert Wilkinson Associated Press

« C’est un incident horrible. C’est tragique. C’est douloureux », a déclaré le président Irfaan Ali, ajoutant que son gouvernement mobilisait toutes les ressources pour s’occuper des enfants.

L’incendie s’était déclaré peu après minuit dans le dortoir d’une école secondaire de la ville frontalière de Mahdia, à 320 kilomètres au sud de la capitale, Georgetown.

L’incendie a tué au moins 19 élèves et en a blessé plusieurs autres, dont six ont été transportés dans la capitale pour y être soignés, a précisé le gouvernement.

On ignorait dans l’immédiat la cause de l’incendie.

Presque toutes les victimes et les blessés sont des filles, a indiqué Vickita Nandan de l’hôpital de Georgetown. Un garçon de 5 ans est également soigné.

Les responsables ont initialement déclaré que 20 élèves avaient été tués, mais ont ensuite mis à jour le bilan à 19, avec plusieurs autres blessés.

« Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le bâtiment était déjà complètement englouti par les flammes, a déclaré le service d’incendie dans un communiqué. Nos sincères condoléances vont aux parents et amis de ces jeunes. »

Les responsables ont indiqué que 14 élèves sont morts sur les lieux et cinq autres dans un hôpital local. Ils ont déclaré que deux enfants étaient toujours dans un état critique et que quatre étaient gravement blessés. Six élèves ont été transportés par avion à Georgetown pour y être soignés, tandis que cinq autres restent dans un hôpital de Mahdia, et 10 autres sont en observation.

« Les pompiers ont réussi à secourir une vingtaine d’élèves en perçant des trous dans le mur nord-est du bâtiment, a indiqué le service contre les incendies. Notre équipe est toujours sur le terrain pour enquêter alors que nous cherchons à clarifier la façon dont l’incendie a commencé et toutes les autres informations nécessaires. »

Le feu a pris naissance peu après minuit dans l’école qui accueille principalement des enfants autochtones âgés de 12 à 18 ans, selon le conseiller à la sécurité nationale, Gerald Gouveia, mentionnant qu’il était trop tôt pour spéculer sur la cause de l’incendie.

Il a ajouté que des orages violents dans la région avaient posé un défi aux équipes d’intervention aérienne.

Le gouvernement et les intervenants d’urgence « ont fait un effort gigantesque » pour sauver autant de personnes que possible, a témoigné M. Gouveia.

Le président Ali a indiqué que les autorités contactaient les parents et mobilisaient des psychologues pour aider les personnes touchées par l’incendie.

« Je ne peux pas imaginer la douleur des parents en ce moment, a-t-il déclaré. Il s’agit d’une catastrophe majeure. »

Le journal local Stabroek News a rapporté que l’incendie s’était déclaré dans un dortoir pour filles.

Natasha Singh-Lewis, parlementaire de l’opposition, a appelé à une enquête approfondie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir », a-t-elle affirmé.