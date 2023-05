Les nouvelles technologies, « arme » des militants pour protéger l’Amazonie

(Rio de Janeiro) Son grand-père protégeait le territoire des Paiter Surui, dans l’État brésilien de Rondônia, avec un arc et des flèches. Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont les « armes » de Txai Surui, et de nombreux autres jeunes militants indigènes, pour lutter contre l’exploitation forestière et minière illégale en Amazonie.