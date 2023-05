Un mort et six disparus après un accident d’avion dans la jungle

(Bogotá) D’intenses recherches sont en cours pour retrouver six personnes, dont quatre mineurs, disparues début mai dans la jungle colombienne après le crash du petit avion qui les transportait et qui a causé la mort du pilote, ont annoncé mardi les autorités et la compagnie aérienne.

Agence France-Presse

L’avion a disparu des radars le 1er mai en plein survol de la jungle amazonienne, dans les environs de San José del Guaviare, dans le département de Caqueta, a indiqué l’aviation civile dans un communiqué précisant que le corps sans vie a été retrouvé lundi « à l’intérieur de l’avion ».

Les « six autres occupants, dont quatre mineurs, n’ont pas été retrouvés dans l’avion ni dans ses environs », ajoute le communiqué.

Selon la compagnie aérienne Avianline Charter, qui opérait ce vol régulier, c’est le corps du pilote qui a été retrouvé à l’intérieur du Cessna 206, dont l’armée a diffusé des photos sur Twitter. Elles montrent l’appareil à la verticale au milieu de la jungle, le nez écrasé au sol.

Des militaires partis à la recherche des survivants, aidés d'autochtones des communautés proches du lieu de l’accident et de chiens renifleurs, ont découvert un fruit mâché et des effets personnels, dont un biberon qui appartiendrait à un des quatre mineurs, un bébé âgé de 11 mois.

« Les forces militaires et toutes les entités qui participent aux recherches gardent espoir et concentrent tous leurs efforts pour retrouver vivants les six autres occupants de l’avion », assure l’Aviation civile.