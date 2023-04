(Bogotá) Le président colombien, Gustavo Petro, a appelé à la démission de l’ensemble de son gouvernement qui fait face à des difficultés pour faire approuver ses projets de loi au Congrès, ont indiqué mercredi à l’AFP trois de ses ministres.

David SALAZAR Agence France-Presse

Cette demande, confirmée par de hauts responsables sous couvert d’anonymat, n’a pas été officialisée par M. Petro, premier président de gauche du pays. Mardi, il avait évoqué sur Twitter une « refonte du gouvernement » après avoir mis fin aux alliances avec les principaux partis traditionnels.

Au pouvoir depuis le 7 août, Gustavo Petro n’a pas réalisé les changements profonds qu’il avait promis lors de sa campagne électorale dans les domaines du travail, de la santé, de la retraite et de la justice.

Le parti libéral, le parti conservateur et le parti de la U (centriste), qui ont pris mardi leurs distances avec le gouvernement, se sont opposés à ses initiatives.

Lors d’un évènement public, le président Petro a estimé qu’un « gouvernement d’urgence » devait être installé en Colombie « puisque le Congrès n’a pas été en mesure d’approuver des articles simples et très pacifiques » sur la répartition équitable de terres.

Jusqu’à présent, aucun des ministres du gouvernement n’a présenté sa démission.

Le premier exécutif formé par le président reposait sur le centre, la droite, et le monde universitaire et non pas sur les forces de gauche qui l’ont porté au pouvoir. Depuis son arrivée à la tête du pays, Gustavo Petro a dû faire face à plusieurs démissions et fin février il a limogé trois de ses ministres.

« Pas favorable »

« Le changement de cabinet ne semble pas favorable aux représentants des partis traditionnels ou à ceux qui ont dit “non” aux réformes », a estimé sur Twitter Sergio Guzman, directeur de la société de conseil Colombia Risk Analysis.

Le 15 février, Gustavo Petro avait demandé à ses partisans de descendre dans la rue pour soutenir ses réformes. Depuis le balcon du palais présidentiel, la Casa de Nariño, il avait averti qu’il continuerait à appeler à des manifestations jusqu’à ce que le « changement » devienne réalité.

Le 28 février, il avait limogé trois de ses ministres, dont le centriste Alejandro Gaviria du portefeuille de l’Éducation, dont les critiques à l’égard de la réforme de la santé proposée par le gouvernement ont été divulguées par la presse. Il a également écarté l’ancienne médaillée d’or olympique Maria Isabel Urrutia du ministère des Sports, en raison d’un scandale de corruption la visant, et Patricia Ariza du ministère de la Culture, sans justifier sa décision.

Il s’agit cette fois-ci de la pire crise au sein du gouvernement en un peu plus de neuf mois. Outre l’échec au Congrès, M. Petro a essuyé des revers dans ses tentatives de parvenir à la paix avec tous les groupes armés illégaux du pays.

La guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN), engagée dans des négociations de paix, a refusé de participer à un cessez-le-feu bilatéral proposé par le gouvernement le 31 décembre dernier. Le Clan del Golfo, plus puissant cartel de la drogue dans le pays, était également partie prenante de la trêve, mais le président a réactivé les opérations militaires à son encontre après des attaques contre des civils et les forces de sécurité.

En tant que maire de Bogota (2012-2015), Gustavo Petro avait dû faire face à des changements constants au sein de son équipe, en raison de démissions ou de ses propres décisions.