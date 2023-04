Gustavo Petro, élu à l’été 2022 premier président de gauche de la Colombie, a opéré un rapprochement spectaculaire avec Caracas, rétablissant les relations diplomatiques et s’impliquant dans le processus de négociation politique. Depuis son investiture, il s’est réuni quatre fois avec le président vénézuélien et a rouvert la frontière.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRÉSIDENCE COLOMBIENNE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Bogotá) À l’initiative du président colombien Gustavo Petro, les représentants d’une vingtaine de pays se sont réunis mardi en Colombie pour tenter de relancer le dialogue au Venezuela voisin entre le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro et son opposition.

David SALAZAR Agence France-Presse

Pour Bogota, l’objectif de ce sommet, déjà marqué par le passage express et indésirable de l’opposant Juan Guaidó, est de « contribuer à la reprise du dialogue » politique, alors que les négociations entamées à Mexico en août 2021, déjà sous médiation internationale, sont à l’arrêt depuis novembre.

Avec une heure de retard sur l’horaire officiel, la rencontre a débuté en fin de matinée à Bogota, dans le palais San Carlos, qui abrite le ministère des Affaires étrangères colombien. Plusieurs représentants des États-Unis, dont l’envoyé spécial pour les Amériques Chris Dodd, ainsi que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, étaient présents.

« Deux voies »

« Ce genre de réunion suscite de grandes attentes, ou peut au contraire entraîner de grandes déceptions », a souligné dans son discours d’ouverture le président Petro, pour qui « deux grands processus » sont actuellement en cours « dans ce coin d’Amérique du Sud : le processus de paix en Colombie et le processus de dialogue politique au Venezuela ».

« Je pense que nous devons marcher dans deux directions », a-t-il avancé : une qui permet « d’établir le calendrier des élections (de 2024) et leurs garanties, pour que le peuple vénézuélien puisse décider librement et souverainement ce qu’il veut, sans pression ». Et une autre sur la « levée des sanctions » contre le Venezuela, exigence récurrente du gouvernement Maduro.

Ni l’opposition ni le pouvoir vénézuéliens n’ont été invités au sommet qui se tient à huis clos. Ce qui n’a pas empêché une figure de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, officiellement interdit de sortie du Venezuela depuis 2019 et poursuivi par la justice de son pays notamment pour « trahison », de s’inviter lundi « irrégulièrement » sur le territoire colombien, selon les autorités locales.

Disant avoir traversé la frontière « à pied » et être arrivé à Bogota après « 60 heures de route », il a finalement quitté le pays dans la nuit, via un vol commercial vers Miami, affirmant avoir été « obligé à partir » par les autorités colombiennes.

« M. Guaidó n’a pas été expulsé », a rétorqué le président Petro. L’opposant, considéré par les États-Unis comme président de facto de son pays début 2019, après la réélection contestée en mai 2018 du président Nicolas Maduro, « avait un accord pour se rendre aux USA. Nous l’avons autorisé pour des raisons humanitaires malgré son entrée illégale dans le pays », a expliqué M. Petro.

Fin 2022, l’opposition vénézuélienne, divisée, avait mis fin au « gouvernement intérimaire » de Juan Guaidó.

« On croise les doigts »

La Colombie était le principal allié de M. Guaidó dans la région lorsqu’elle était présidée par le prédécesseur de M. Petro, le conservateur Ivan Duque. Les deux pays ont rompu leurs relations en 2019.

Jeudi dernier, M. Petro a demandé au président américain Joe Biden de lever progressivement les sanctions contre le Venezuela en échange de garanties pour la présidentielle de 2024.

À la différence des négociations précédentes, il y a cette fois « de nouveaux acteurs, de nouvelles stratégies et de nouveaux intérêts », selon la presse locale, qui cite un « jeu à trois bandes », entre l’intérêt politique de Petro, les acteurs de la crise vénézuélienne et les intérêts de la communauté internationale, en particulier de Washington, autour du pétrole.

M. Maduro a minimisé la portée du sommet, exigeant que les États-Unis débloquent près de 3,2 milliards de dollars d’avoir vénézuéliens, pour mettre en œuvre des programmes sociaux négociés en novembre entre le pouvoir et l’opposition.

« Nous croisons les doigts pour qu’une formule émerge ici afin que les Vénézuéliens puissent se comprendre […] afin de réaliser ce que la constitution prévoit : des élections en 2024 », a commenté devant la presse le ministre colombien des Affaires étrangères Alvaro Leyva.

Le chef de la diplomatie de l’UE, M. Borrell, a exhorté les participants à « continuer à explorer les moyens de revenir sur la voie de la démocratie au Venezuela ».

À quelques pas du sommet, des migrants vénézuéliens vêtus de noir ont protesté contre M. Maduro sous une banderole « Finie la dictature ». La Colombie accueille environ 2,4 millions des 6,8 millions de Vénézuéliens qui ont fui la crise, selon l’ONU.