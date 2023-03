(Brasilia) L’ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui a quitté le Brésil pour les États-Unis deux jours avant la fin de son mandat, va rentrer dans son pays le 30 mars, ont annoncé vendredi son parti et son service de presse.

Agence France-Presse

Son entourage a par ailleurs confirmé que l’ancien chef d’État d’extrême droite avait fait parvenir vendredi aux autorités via ses avocats des bijoux qui lui ont été offerts par le gouvernement d’Arabie saoudite.

Jair Bolsonaro, 68 ans, est accusé d’avoir fait entrer ces bijoux illégalement au Brésil, un scandale qui a fait les gros titres ces dernières semaines dans les médias.

L’ex-président d’extrême droite arrivera à Brasilia le jeudi 30 mars à 7 h 30 locales (6 h 30 heure de l’Est), a indiqué sur les réseaux sociaux le Parti Libéral (PL), avec qui il a disputé — et perdu — la présidentielle d’octobre face à Luiz Inacio Lula da Silva.

Il avait quitté le Brésil le 30 décembre, deux jours avant l’investiture de Lula auquel il aurait dû remettre l’écharpe présidentielle, pour rejoindre la Floride.

« Je reprendrai une activité normale, je vais travailler pour le PL, parcourir le Brésil et faire de la politique », a déclaré l’ex-président dans un entretien depuis les États-Unis diffusé jeudi sur la chaîne TV Record.

M. Bolsonaro a nié à nouveau toute irrégularité au sujet des bijoux saoudiens, après avoir été accusé de vouloir faire entrer illégalement ces cadeaux au Brésil.

Deux coffrets ont été ramenés d’Arabie saoudite par une délégation de son ancien ministre des Mines et de l’Énergie, Bento Albuquerque, après une visite officielle à laquelle l’ex-président n’avait pas pris part, en octobre 2021.

L’un d’eux, une parure de diamants de la marque de luxe suisse Chopard — destinée à la première dame Michelle Bolsonaro — a été saisie par la douane à l’aéroport international de Guarulhos, près de Sao Paulo.

D’une valeur estimée à trois millions d’euros (4,4 millions de dollars CAN), cette parure se trouvait dans le sac à dos d’un assistant du ministre et n’avait pas été déclaré au préalable.

Mais Jair Bolsonaro a pu recevoir un autre coffret, contenant des bijoux masculins évalués à plus de 70 000 euros (104 000 $ CAN), qui n’avait pas été détecté par la douane.

« J’ai été mis au courant de cette histoire un an plus tard, et mon épouse l’a su par la presse. Elle n’a rien à voir avec tout ça, le coffret qui était pour elle est à la douane », a expliqué l’ancien chef de l’État à TV Record.

Seuls les cadeaux « à caractère hautement personnel ou d’une valeur monétaire minimale » peuvent être conservés par le chef de l’État, a rappelé la Cour des comptes du Brésil (TCU), qui a sommé la semaine dernière M. Bolsonaro de remettre aux autorités les bijoux en sa possession.