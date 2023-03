PHOTO ASSOCIATED PRESS

(Matamoros) Le cartel de narcotrafiquants accusé de l’enlèvement au Mexique de quatre Américains et du meurtre de deux d’entre eux aurait diffusé une lettre d’excuses et remis les auteurs présumés aux autorités, ont rapporté jeudi les médias locaux, sans confirmation officielle.

Agence France-Presse

Plusieurs médias mexicains ont publié jeudi une lettre attribuée au Cartel du Golfe, dans lequel cette organisation affirme « réprouver énergiquement » les faits, « présente ses excuses », et avoir décidé de livrer les auteurs aux autorités.

Les ravisseurs ont agi sans l’autorisation de leurs chefs, selon cette lettre présumée du Cartel.

Ces médias ont également publié une photo dans lequel ce communiqué manuscrit apparaît à côté de cinq personnes couchées sur le ventre, les mains attachées. Les autorités n’ont toutefois pas confirmé s’il s’agissait bien des auteurs présumés de l’enlèvement.

Jusqu’à présent, le parquet mexicain n’a fait état que de l’arrestation d’un seul suspect, qui montait la garde près des personnes enlevées.

Les quatre Américains avaient traversé la frontière au volant d’un minivan blanc immatriculé en Caroline du Nord avant d’être visés par des tirs, puis enlevés par des hommes armés dans la ville frontière de Matamoros. Les autorités mexicaines ont rapidement évoqué l’hypothèse d’un « malentendu ».

Sur les quatre Américains enlevés, deux sont morts et deux ont été retrouvés plus tard, l’un blessé par balle et l’autre indemne, dans la périphérie de Matamoros. Une passante mexicaine a également été tuée dans l’échange de coups de feu.

Les corps des deux Américains morts ont été rapatriés jeudi aux États-Unis, ont indiqué les autorités.