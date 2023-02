Fin du procès à New York d’un ex-ministre mexicain accusé de trafic de drogue

(New York) Le procès exceptionnel d’un ex-ministre mexicain pour trafic de cocaïne vers les États-Unis a pris fin mercredi à New York, le jury devant décider si Genaro Garcia Luna a été ou non pendant dix ans un « partenaire criminel » du cartel mexicain de Sinaloa.