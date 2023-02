(Mexico) Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a nié mercredi avoir reçu de l’argent de narcotrafiquants lors de sa campagne de 2006, comme l’a affirmé la défense d’un ancien ministre jugé aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Nous ne sommes pas des mafiosi, ni des corrompus », a assuré M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse matinale, interrogé sur le procès en cours à New York de l’ancien ministre de la Sécurité Genaro Garcia Luna.

Selon la défense de ce dernier, sept millions de dollars auraient été remis au secrétaire à la sécurité de la ville de Mexico, Gabriel Regino, lorsque M. Lopez Obrador en était le maire.

L’avocat de la défense Cesar Castro a interrogé mardi l’ancien narcotrafiquant Jesus « Rey » Zambada, témoin de l’accusation, sur le versement supposé de cette somme à M. Lopez Obrador.

Ce dernier a dit se souvenir avoir remis de l’argent pour une campagne électorale, mais pas pour M. Lopez Obrador.

« Cet avocat est un faux avocat, calomniateur et corrompu », a dénoncé le président mexicain.

« Zambada s’est avéré être plus juste. Si on l’analyse, cet avocat fait partie de la même mafia que Garcia Luna […] et de tout le réseau de la criminalité politique et financière en col blanc », a-t-il dénoncé, évoquant un « coup monté ».

Selon la défense, l’argent aurait servi à la campagne de l’homme politique de gauche pour l’élection présidentielle de 2006, qu’il a perdue face au conservateur Felipe Calderon.

Dans le gouvernement de ce dernier, Genaro Garcia Luna a été ministre de la Sécurité et était considéré comme l’un des hommes les plus puissants du pays.

Accusé de trafic de drogue, son procès doit s’achever mercredi, avec près de quatre semaines d’avance sur le calendrier initialement prévu.