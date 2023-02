Des incendies de forêt font au moins quatre morts et neuf blessés

(Santiago du Chili) Au moins quatre personnes sont mortes vendredi et neuf autres ont été blessées dans des incendies de forêt dans le centre du Chili où sévit une intense vague de chaleur, ont annoncé les autorités qui ont déclaré plusieurs régions en état de catastrophe.

Agence France-Presse

« Nous déplorons quatre morts. Il s’agit de personnes qui voyageaient dans des véhicules », dans la ville de Santa Juana, dans la région de Biobio, a déclaré la ministre chilienne de l’Intérieur, Carolina Toha.

Elle a précisé que deux personnes étaient mortes alors qu’elles circulaient sur une route principale touchée par les flammes, tandis que les deux autres ont péri dans un accident de la circulation, « en essayant probablement d’échapper au feu ».

Auparavant, le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (SENAPRED) et la Corporation forestière nationale (CONAF) avaient fait état de neuf personnes blessées, dont huit pompiers.

Au total, 107 habitations ont été touchées à divers degrés par les incendies, ont ajouté les deux organismes lors d’une conférence de presse. Selon un dernier bilan du CONAF, quelque 29 000 hectares de terres ont brulé jusqu’à présent. Sur les 178 incendies actifs vendredi, 39 sont hors de contrôle.

PHOTO JUAN GONZALEZ, REUTERS Des résidants tentent de maîtriser un incendie à Tome.

Le gouvernement chilien a déclaré l’état de catastrophe dans les régions de Ñuble et Biobio (Centre). Des foyers touchent également les régions de Maule et de La Araucania (Centre).

« J’ai décidé de décréter un état d’exception constitutionnel de catastrophe pour la région Ñuble », a écrit le président Gabriel Boric sur son compte Twitter. Quelques heures plus tard, la ministre de l’Intérieur Carolina Tohá a annoncé que l’état de catastrophe avait aussi été déclaré dans la région de Biobio.

Le président Boric a suspendu ses vacances pour se rendre dans la ville de Concepcion, à 510 km au sud de la capitale Santiago, a-t-il indiqué sur Twitter.

Ces incendies se produisent pendant une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40 ºC, ce qui fait craindre aux autorités une catastrophe comme celle de 2017.

À cette époque, un gigantesque incendie de forêt avait touché trois régions du pays, faisant 11 morts et détruisant plus de 1500 maisons et 467 000 hectares de terres.