Crise politique au Pérou

Le gouvernement ferme le Machu Picchu en raison des manifestations

(Lima) Le Pérou a fermé indéfiniment les célèbres ruines antiques du Machu Picchu samedi, dernier signe en date des manifestations antigouvernementales qui ont commencé le mois dernier et qui gagnent de plus en plus le pays sud-américain.