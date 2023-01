Mexique

La Garde nationale déployée dans le métro de Mexico suite à l’accident de samedi

(Mexico) Plus de 6000 agents de la Garde nationale ont été déployés jeudi dans métro de Mexico, ont annoncé le président de la République et la maire de la capitale après l’accident de samedi qui a provoqué la mort d’une jeune fille de 18 ans et fait 57 blessés.