(Lima) Le ministre péruvien de l’Économie a déclaré jeudi que le gouvernement investira quelque 155 milliards de dollars pour relancer la croissance économique du pays, affecté par des crises politiques à répétition.

Agence France-Presse

« Le coût du programme que nous mettons en œuvre est de 5,9 milliards de soles (environ 210 milliards de dollars CAN). Nous souhaitons continuer à soutenir la reprise rapide de notre économie », a déclaré Alex Contreras à la presse.

Le plan, de 19 mesures, prévoit la création de 130 000 emplois et devrait selon le gouvernement permettre une croissance de 1,2 % au premier semestre de 2023.

Le ministre de l’Économie et des Finances espère que la croissance économique péruvienne augmente jusqu’à atteindre 3,9 % l’année prochaine.

Le 7 décembre, l’ancien président Pedro Castillo a tenté sans succès d’organiser un coup d’État, qui s’est soldé par sa destitution et son incarcération. Il a été remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte.

Ces évènements ont été suivis de violentes manifestations pro-Castillo, notamment dans le sud rural du pays. Celles-ci ont été réprimées avec force par les forces de l’ordre, faisant 22 morts et plus de 600 blessés.

Les manifestations, qui exigeaient la libération de M. Castillo, la démission de Mme Boluarte et la tenue d’élections anticipées, ont entraîné la fermeture de routes et de certains aéroports et paralysé les activités commerciales et touristiques du pays.

Selon le ministre Contreras, le Pérou a perdu 1 milliard de soles (358 millions de dollars CAN) depuis le début des manifestations.