Colombie

Plus de 270 morts et des milliers de maisons détruites en un an

(Bogotá) Au moins 271 personnes sont mortes depuis novembre 2021 en Colombie en raison des pluies et inondations, alors que l’actuelle saison des pluies est la plus forte depuis quatre décennies et pourrait durer jusqu’en mars, selon un rapport officiel publié jeudi.