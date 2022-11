(Mexico) La tempête tropicale Lisa s’est transformée jeudi en une dépression tropicale en traversant le Mexique, après avoir touché terre la veille au Belize où elle a provoqué des inondations et des dégâts matériels.

Agence France-Presse

Le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis a indiqué dans son bulletin de 11 h HE que Lisa s’était affaiblie pour devenir une dépression, ajoutant qu’elle apportait cependant « de fortes pluies sur certaines parties du sud-est du Mexique ».

Le NHC prévoit que Lisa continue de s’affaiblir en traversant le Mexique.

À 11 h HE, la dépression se trouvait à 110 km au sud-ouest de la ville de Ciudad del Carmen, dans le sud-est du Mexique, avec des vents maximums de 55 kmh et une vitesse de 17 kmh.

Au Guatemala, de fortes pluies ont provoqué mercredi des inondations et glissements de terrain dans le département septentrional du Peten à la frontière avec le Belize.

Environ 143 personnes ont été évacuées et 48 sont restées dans un abri, a indiqué Oscar Cossio, secrétaire de la Coordination nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED), lors d’une conférence de presse. Le Guatemala a également suspendu les cours dans les écoles du Nord du pays.

Rues inondées

Lisa était entrée en tant qu’ouragan de catégorie 1 sur le continent à 17 h 20 HE mercredi près de l’embouchure de la rivière Sibun à environ 15 km au sud-ouest de Belize City, où l’AFP a observé de fortes pluies et des vents atteignant 140 km/h, selon le NHC, avec des rues inondées et des arbres renversés.

« C’est très dangereux pour nous » car, au Belize, « cela s’inonde rapidement, même avec une pluie modérée », a expliqué à l’AFP Jasmin Ayuso, une secrétaire âgée de 21 ans.

Outre l’émission d’une alerte rouge pour Lisa sur toute la côte, le gouvernement du Belize (405 000 habitants) avait déclaré l’état d’urgence dans deux districts, avec un couvre-feu jusqu’à jeudi à l’aube, la fermeture des écoles et l’ouverture d’abris.

La plupart des commerces sont également restés fermés et certaines zones ont été privées d’électricité. Les médias locaux ont montré des dégâts dans la ville de Belize, l’ancienne capitale du pays située sur la côte Nord, et dans d’autres agglomérations voisines.

Au Honduras, en raison du passage de Lisa au stade de tempête tropicale mardi, les autorités avaient établi une alerte, finalement levée, pour des îles et une région septentrionale.

Lisa arrive trois semaines après que l’ouragan de catégorie 1 Julia a parcouru la région en faisant une centaine de morts, dont la moitié se sont noyés au Honduras, et les autres ont été ensevelis par des glissements de terrain au Guatemala et au Salvador.

Selon le NHC, c’est la douzième tempête nommée cette saison — la saison des ouragans va de juin à novembre dans l’Atlantique. Pour obtenir un nom, une tempête doit produire des vents d’au moins 63 km/h. La saison 2021 avait vu 21 tempêtes recevoir un nom.