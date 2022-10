Présidentielle brésilienne

Derniers rassemblements de campagne pour Bolsonaro et Lula

(Rio de Janeiro) La campagne du second tour s’est achevée samedi au Brésil avec les derniers rassemblements menés par Lula et Bolsonaro, tous deux dans le sud-est, et la divulgation d’un ultime sondage où le président sortant d’extrême droite réduit son retard face au candidat de gauche, à la veille du vote.