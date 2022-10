PHOTO MATIAS DELACROIX, ASSOCIATED PRESS

Un glissement de terrain fait 22 morts et plus de 50 disparus

(Las Tejerías) Au moins 22 personnes sont mortes et 52 portées disparues après un glissement de terrain à Las Tejerias, une ville industrielle à 70 km au sud-ouest de Caracas, a annoncé dimanche la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez.

Agence France-Presse

« Cinq ruisseaux ont débordé et […] nous constatons ici des dégâts très importants, des pertes humaines : à ce jour, nous avons déjà trouvé 22 morts, il y a plus de 52 personnes disparues », a déclaré aux médias locaux Mme Rodriguez. Des journalistes de l’AFP ont constaté d’importants dégâts sur place.