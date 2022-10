Pour Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, le compte à rebours a commencé : ce mardi, il ne lui reste plus que 26 jours pour convaincre les électeurs de lui confier un troisième mandat.

(Rio de Janeiro) Pour espérer l’emporter dans un second tour à haute tension au Brésil face au président d’extrême droite Jair Bolsonaro, Lula doit séduire l’électorat centriste, tout en renforçant son « lien émotionnel » avec les classes populaires, selon les analystes.

Javier TOVAR Agence France-Presse

L’ex-président de gauche (2003-2010) a devancé son rival au premier tour (48 % contre 43 %), mais l’écart s’est révélé bien moins important que ce que lui prédisaient les sondages.

« Il faut qu’on parle moins entre nous et qu’on s’adresse plus aux électeurs […], y compris ceux qui semblent ne pas nous apprécier », a déclaré l’ancien métallo lundi soir, après une réunion avec son équipe de campagne à Sao Paulo.

« “Lulinha paz e amor” (le petit Lula paix et amour) est prêt à parler avec tout le monde », a-t-il ajouté, évoquant son surnom lors de sa première élection à la présidence, en 2002, lorsqu’il tentait de séduire l’électorat centriste.

Pour le scrutin de cette année, le candidat du Parti des Travailleurs (PT) s’était déjà voulu rassembleur en nommant candidat à la vice-présidence l’ancien gouverneur de Sao Paulo Geraldo Alckmin, personnalité emblématique du centre droit qu’il avait battue au second tour en 2006.

Mais il va devoir aller plus loin pour ratisser le plus large possible en vue du vote décisif du 30 octobre.

Opération séduction

« La priorité numéro 1 pour Lula est de ne pas perdre les voix » de ceux qui ont voté pour lui au premier tour, soit 57,2 millions d’électeurs, explique Leandro Gabiati, du cabinet de consultants Dominium.

« Certains électeurs qui ne sont pas forcément à gauche ont voté Lula en se disant que c’était le candidat anti-Bolsonaro », mais « si Bolsonaro modère son discours, il peut éventuellement les faire changer d’avis ».

Autre priorité : séduire un maximum d’électeurs des deux principaux candidats éliminés au premier tour, Simone Tebet (centre droit, 4 %) et Ciro Gomes (centre gauche, 3 %).

Autre segment convoité : les abstentionnistes, environ 21 % de l’électorat au premier tour.

« Il va devoir faire des concessions », car Bolsonaro tentera aussi d’attirer ses électeurs.

Mardi, le parti de Ciro Gomes, le PDT, a apporté officiellement son soutien à Lula, avec l’accord du candidat, qui avait pourtant critiqué l’ex-président avec véhémence lors de la campagne.

Pour Mayra Goulart, professeure de sciences politiques, le soutien de Tebet, catholique fermement anti-avortement, pourrait permettre à Lula d’« attirer des électrices conservatrices » sensibles aux questions sociales.

« Ma décision est déjà prise », a annoncé cette sénatrice de 52 ans au soir du premier tour, tout en précisant qu’elle devrait consulter son parti, le MDB, avant de faire toute annonce officielle. Cette formation centriste est marquée par de profondes divisions et comporte une forte aile bolsonariste.

Mais la préférence de la sénatrice pour le candidat de gauche est un secret de polichinelle.

Elle a joué un rôle prépondérant dans la Commission d’enquête parlementaire qui a accablé le gouvernement Bolsonaro pour sa gestion de la crise de la COVID-19. Et les médias brésiliens ont fait part de négociations pour un éventuel poste de ministre dans un gouvernement Lula.

Rassurer les milieux d’affaires

Pour obtenir le soutien de secteurs plus conservateurs et rassurer les milieux d’affaires, Lula doit impérativement présenter un programme économique apportant notamment davantage de garanties de rigueur budgétaire.

« C’est fondamental pour séduire les électeurs les plus versatiles », estime Arthur Ituassu, professeur de Communication politique à l’Université catholique de Rio (PUC).

Les investisseurs ont salué lundi le score plus élevé que prévu de Bolsonaro, avec une hausse de plus de 5 % à la Bourse de Sao Paulo.

Se tourner vers l’avenir

Pour Paulo Calmon, politologue de l’Université de Brasilia, Lula doit aussi se concentrer davantage sur « des propositions pour l’avenir », plutôt que de ressasser « les succès de ses premiers mandats ».

Pour de nombreux électeurs, son passé plus récent est aussi synonyme de scandales de corruption. L’annulation pour vice de forme de ses condamnations n’ont pas dissipé les suspicions.

Pour Mayra Goulart, Lula, premier président brésilien issu de la classe ouvrière, doit par ailleurs maintenir son « lien émotionnel avec les classes populaires », la base de son électorat.