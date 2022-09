Pérou

Le président Castillo à nouveau entendu par la justice

(Lima) Le président du Pérou Pedro Castillo, visé depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d’un an par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d’influence, a comparu lundi devant le ministère public pour obstruction présumée à la justice après le limogeage en juillet de son ministre de l’Intérieur.