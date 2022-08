Le directeur de la police nationale colombienne, le général Henry Sanabria, et Todd Robinson, sous-secrétaire aux Affaires antidrogue internationales à la Maison-Blanche

Washington et l’ONU vont aider la police colombienne dans sa transformation

(Bogota) Les États-Unis et l’ONU ont annoncé lundi qu’ils allaient soutenir la transformation de la police colombienne voulue par le nouveau président de gauche Gustavo Petro, qui souhaite la rendre plus respectueuse des droits humains.

Agence France-Presse

Ce projet prévoit la création d’un observatoire pour « prévenir les violations des droits humains » et des cours obligatoires pour les agents concernant « l’usage de la force », a déclaré lors d’une présentation à Bogota le nouveau directeur de la police, le général Henry Sanabria.

Washington apportera 10 millions de dollars pour soutenir cette initiative et « renforcer les connaissances de la police concernant les meilleures pratiques en matière de droits humains […] et améliorer la confiance de la communauté », a affirmé pour sa part Todd D. Robinson, sous-secrétaire aux Affaires antidrogue internationales à la Maison-Blanche.

Au cours de la même présentation, le représentant en Colombie du Haut commissariat de l’ONU aux droits de l’homme Juan Carlos Monge a annoncé que les Nations unies participeraient également au programme. Il a souhaité que la police colombienne applique « les standards internationaux en matière d’usage de la force et des armes à feu ».

En Colombie, la police dépend du ministère de la Défense et participe activement à la lutte contre le trafic de drogue et contre les différents groupes armés qui sévissent dans le pays.

Elle est souvent critiquée par les organisations de défense des droits humains pour sa violence, notamment pendant les manifestations antigouvernementales de 2021 au cours desquelles 28 civils avaient été tués par les forces de l’ordre, selon l’ONU.

M. Petro, un ancien guérillero devenu début août le premier président de gauche de l’histoire de la Colombie, a dès son arrivée changé les plus hauts responsables de la police et de l’armée. Il souhaite détacher la police du ministère de la Défense pour la placer sous l’autorité d’un nouveau « ministère de la Paix, de la Sécurité et de la Cohabitation ».

Le projet du nouveau président est « un premier pas » vers un « changement structurel », s’est félicité lors de la présentation de lundi le conseiller municipal de Bogota Diego Cancino, qui en 2020 avait dénoncé la mort de neuf personnes dans un incendie dans un commissariat, vraisemblablement dû à la négligence des policiers.

« C’est un pas pour que la police cesse d’être aussi endogame et reconnaisse qu’elle a besoin de se transformer », a-t-il ajouté.