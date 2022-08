(Sao Paulo) Lula a estimé lundi que Jair Bolsonaro, son principal rival à la présidentielle d’octobre au Brésil, « est une mauvaise copie » de l’ex-président américain Donald Trump, dénonçant sa remise en cause du système électoral et la diffusion de fausses informations.

« Je suis convaincu qu’au Brésil le résultat des élections sera respecté sans discussion », a déclaré le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, dit « Lula », interrogé sur le risque que son rival d’extrême droite n’accepte pas une éventuelle défaite.

M. Bolsonaro « a menti, a diffusé de fausses nouvelles, a défié les institutions […] il est une mauvaise copie de Trump », a-t-il dit, en référence à la défaite de l’ex-président américain face à Joe Biden en 2020.

« Trump a également tenté de ne pas accepter le résultat, (ses partisans) ont essayé d’envahir le Capitole. Et il a dû céder », a ajouté l’ex-président brésilien (2003-2010), qui brigue un troisième mandat.

Jair Bolsonaro, 67 ans, a mis en doute, sans preuve, la fiabilité du vote électronique au Brésil. Samedi il a cependant modéré sa position, affirmant qu’en cas de défaite, le résultat des urnes sera « respecté ».

Lors de sa première rencontre avec la presse internationale depuis le lancement de sa candidature, Lula a promis à Sao Paulo (sud-est) de faire du changement climatique une « priorité » et qu’en cas de victoire, il lutterait « sérieusement » contre la déforestation et les incendies. Il entend prendre des « engagements internationaux » contre le changement climatique et mettre fin à « l’exploitation minière illégale ».

PHOTO MIGUEL SCHINCARIOL, AGENCE FRANCE-PRESSE Le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva

Selon les données officielles, depuis l’investiture de Jair Bolsonaro en 2019, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie a augmenté de 75 % par rapport à la décennie précédente.

Lula, 76 ans, affirme que le futur président aura « l’immense tâche de rétablir les relations internationales » du Brésil, dont le gouvernement actuel a suscité des critiques dans le monde entier, notamment pour sa politique environnementale.

Lula entend également « renforcer les relations entre les pays d’Amérique du Sud », où les victoires de la gauche au Chili et en Colombie « montrent que le peuple latino-américain ne veut plus de fascistes à la tête du continent ».

Il a par ailleurs indiqué qu’il chercherait à finaliser l’accord commercial entre le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) et l’Union européenne, mais pour l’heure « il n’y a pas lieu de se presser ».

Lula est en tête des sondages avec 47 % des intentions de vote, contre 32 % pour Jair Bolsonaro, selon l’institut Datafolha.