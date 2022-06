Disparitions en Amazonie

Des restes humains retrouvés, identification en cours

(Atalaia do Norte) Des « viscères humains » ont été retrouvés flottant sur un fleuve et sont en cours d’expertise lundi pour savoir s’il s’agit ou non de restes du journaliste britannique et de l’expert brésilien spécialiste des indigènes disparus depuis huit jours en Amazonie, a annoncé le président Jair Bolsonaro.