(Atalaia do Norte) Des « viscères humains » ont été retrouvés flottant sur un fleuve et sont en cours d’expertise lundi pour savoir s’il s’agit ou non de restes du journaliste britannique et de l’expert brésilien spécialiste des indigènes disparus depuis huit jours en Amazonie, a annoncé le président Jair Bolsonaro.

Plusieurs membres de la famille du journaliste Dom Phillips ont pour leur part dit avoir été informés que deux corps avaient été retrouvés et que leur identification était en cours, une information non confirmée pour le moment par la police.

Dom Phillips, 57 ans, et Bruno Pereira, 41 ans, ont été vus pour la dernière fois le dimanche 5 juin, alors qu’ils prenaient un bateau lors d’une expédition dans la région de Javari, zone difficile d’accès de l’ouest de l’Amazonie, proche du Pérou et réputée dangereuse en raison de la présence de toutes sortes de trafics.

« Les recherches se poursuivent. Mais tout porte à croire qu’on leur a fait du mal, des viscères humains ont été retrouvés flottant sur le fleuve et amenés à Brasilia pour identifier l’ADN », a révélé le chef de l’État brésilien lors d’un entretien à la radio CBN.

« Vu le temps qui a passé, déjà huit jours, ce sera très difficile de les retrouver vivants. Je prie Dieu pour que ce soit le cas, mais les informations dont nous disposons nous font craindre le contraire », a-t-il ajouté.

Menaces de mort

Des membres de la famille du journaliste britannique ont affirmé plus tôt dans la matinée que « deux corps ont été retrouvés » mais que l’identification était encore en cours, une information non confirmée pour le moment par la police locale.

« Nous attendons la confirmation de la Police fédérale pour savoir s’il s’agit ou non de Dom et Bruno. Nous restons angoissés en attendant », a dit à l’AFP Dominique Davies, la nièce de Dom Phillips.

L’épouse du journaliste a tenu des propos similaires à la chaîne TV Globo.

La Police fédérale a affirmé pour sa part que « les informations selon lesquelles les corps de Bruno Pereira et Dom Phillips auraient été retrouvés sont inexactes » et que du « matériel biologique » et des effets personnels de deux disparus étaient en cours d’analyse.

Dimanche, les autorités avaient notamment fait part de la découverte d’un sac à dos, de bottes et d’une carte d’assurance-santé appartenant à Dom Phillips et Bruno Pereira, un premier tournant majeur dans les opérations de recherche qui avaient démarré lentement.

« Au début, nous avions le fol espoir qu’ils auraient senti un danger et se seraient cachés dans la jungle. Mais plus maintenant », avait commenté dimanche Maria Lucia Farias, 78 ans, la belle-mère de Dom Phillips.

Auteur de dizaines d’articles sur les menaces contre l’environnement et les peuples indigènes en Amazonie, le journaliste, collaborateur de longue date du journal britannique The Guardian, préparait un livre sur le sujet.

Il était guidé lors de cette expédition par Bruno Pereira, père de trois enfants, qui a travaillé durant de nombreuses années à la Funai, l’organisme chargé des affaires des indigènes du Brésil.

Ce spécialiste reconnu était notamment en contact avec des peuples isolés de la vallée de Javari, un territoire indigène immense sous la pression des narcotrafiquants, des pêcheurs, des bûcherons et des orpailleurs clandestins.

Son action en défense des autochtones lui a valu des menaces régulières, y compris de mort, de ces groupes criminels.

Bolsonaro critiqué

Le président Bolsonaro, qui a vu la déforestation en Amazonie augmenter fortement depuis le début de son mandat, en janvier 2019, a été critiqué par les proches des disparus et les groupes indigènes pour son retard dans le déploiement des recherches des deux disparus, engagés selon lui dans une « aventure pas recommandable ».

Le groupe de rock irlandais U2 a rejoint lundi un mouvement de protestation de nombreuses célébrités, après la légende vivante du football Pelé ou le chanteur Caetano Veloso.

« Nous attendons de savoir ce qui est arrivé à ces deux hommes courageux », indique le bassiste Adam Clayton sur le compte Twitter du groupe.

Un homme de 41 ans, qualifié de « suspect », a été placé en détention et des traces de sang sur son bateau étaient également en cours d’analyse.

Des témoins ont dit l’avoir vu passer à vive allure à bord d’un bateau allant dans la même direction que l’embarcation de Dom Phillips et Bruno Pereira.