Élection présidentielle en Colombie

Quasi-égalité entre les deux candidats au second tour

(Bogota) L’un se présente comme un homme de gauche simple et pondéré, l’autre comme un millionnaire au franc-parler qui ne trahira jamais : Gustavo Petro et son adversaire Rodolfo Hernandez entendent tous deux jouer sur les émotions de l’électorat pour remporter le second tour de la présidentielle colombienne le 19 juin.