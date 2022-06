(Londres) La famille d’un journaliste britannique disparu depuis dimanche en Amazonie avec un expert brésilien a appelé jeudi à Londres les autorités britanniques et brésiliennes à intensifier leurs efforts pour localiser les deux hommes, qu’elle a toujours « espoir » de retrouver.

Agence France-Presse

Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du quotidien The Guardian, et Bruno Pereira, 41 ans, spécialiste reconnu des peuples indigènes, ont disparu depuis dimanche en pleine forêt amazonienne.

« Où est Dom Phillips ? Où est Bruno Pereira ? », s’est interrogée la sœur du journaliste, Sian Phillips, dans une déclaration à la presse lors d’un rassemblement d’une trentaine de personnes organisé devant l’ambassade du Brésil.

« Nous voulons que les autorités britanniques fassent pression sur le gouvernement brésilien », a-t-elle ajouté, avant d’être reçue avec d’autres membres de la famille par l’ambassadeur.

« Nous voulons que les recherches se poursuivent. Nous voulons savoir ce qui leur est arrivé et nous voulons que toute personne ayant commis un éventuel acte criminel soit traduite en justice. Nous voulons une enquête déterminée, approfondie et ouverte », a-t-elle poursuivi.

Elle a reproché aux autorités brésiliennes d’avoir tardé à déclencher les recherches mais a dit garder « espoir » qu’ils soient retrouvés, décrivant son frère comme « un grand écrivain et journaliste », « un homme attentionné » qui « se soucie de l’environnement et aime le Brésil ».

Les autorités brésiliennes ont dit garder espoir de les retrouver vivants, mais n’excluent « aucune piste », y compris celle de l’homicide, dans une région où sont menés de nombreux trafics.

Cette disparition a déclenché la mobilisation de personnalités et de groupes de défense de l’environnement et des droits humains, et le gouvernement du président d’extrême droite Jair Bolsonaro a été accusé de lenteurs dans le démarrage des recherches.

« On nous a assuré que tout est mis en œuvre » pour les retrouver, a déclaré après l’entrevue l’époux de Sian Phillips et beau-frère de Dom, Paul Sherwood.

Située dans l’ouest de l’Amazonie, près du Pérou, la vallée de Javari, dans l’État d’Amazonas, où les deux hommes ont été portés disparus, est très difficile d’accès. Cette région connaît une escalade de la violence armée en raison de la présence de mineurs, d’orpailleurs, de braconniers et de trafiquants de drogue.