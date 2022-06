À deux ans de la présidentielle, quelque 11,7 millions d’électeurs (sur près de 93 millions) doivent désigner leur prochain gouverneur dans six États.

(Mexico) Fondé il y a sept ans à peine, le parti de gauche au pouvoir au Mexique compte renforcer dimanche sa suprématie à l’occasion d’élections dans six des 32 États qui concentrent de nombreux atouts économiques et de gros problèmes d’insécurité.

Agence France-Presse

La campagne n’a pas été ensanglantée par des assassinats de candidats, contrairement à il y a un an avant les élections législatives de juin 2021, qui avaient consolidé au final l’assise du Mouvement de la Régénération nationale (Morena) du président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Un militant du Morena a été assassiné dimanche à Juchitan dans l’État d’Oaxaca (sud-ouest), ont souligné plusieurs médias, citant un communiqué du parquet qui ne précise pas si l’assassinat est lié à l’engagement politique de la victime.

À deux ans de la présidentielle, quelque 11,7 millions d’électeurs (sur près de 93 millions) doivent désigner leur prochain gouverneur dans six États.

Le Morena, qui gouverne déjà 16 des 32 États, part favori dans quatre régions.

Ce parti est donné largement en tête dans le Quintana Roo (sud-est), qui a attiré quelque 12 millions de touristes en 2021 sur les plages de Cancún, Tulum et de la Riviera Maya, selon des statistiques locales.

C’est la maire de Cancún, Mara Lezama Espinosa, qui défend les couleurs du Morena. Dans sa ville, le sentiment d’insécurité touchait 80 % de la population en mars 2022 (contre 85 % en décembre 2021), un des plus forts taux au Mexique, d’après l’enquête régulière de l’Institut national des statistiques et de géographie (Inegi).

À Cancún, la violence est entretenue par des trafiquants de drogue qui se disputent le marché des millions de touristes (règlements de comptes et fusillades, racket des commerces, des restaurants et des boîtes de nuit, etc.).

Le parti du président Lopez Obrador part également en position de favori dans l’Oaxaca, une autre destination aux plages paradisiaques sur le Pacifique frappées par un ouragan en début de semaine.

Des habitants d’un village de l’arrière-pays ont incendié des urnes pour dénoncer l’absence des secours, ont signalé des médias locaux.

Le Morena est également en embuscade dans la région industrielle d’Hidalgo (centre), où Alstom-Bombardier dispose d’une usine.

La fin du Parti de la révolution institutionnelle ?

Dans ce dernier État, ce parti et ses alliés pourraient achever d’évincer le Parti de la révolution institutionnelle (PRI), en place depuis 93 ans.

Il s’agirait d’un nouveau coup dur pour le PRI, qui avait dirigé le Mexique sans partage pendant 70 ans jusqu’en 2000.

Le résultat pourrait être plus serré dans le Tamaulipas (nord-est) à proximité immédiate du Texas, où des milliers de migrants attendent à la frontière des États-Unis de passer de l’autre côté du Rio Grande, sous la menace des passeurs du crime organisé et des trafiquants de drogue.

Des élections ont également lieu dans deux États du centre nord, ceux d’Aguascalientes (cinq femmes en compétition) et de Durango, un des champs de bataille entre les deux principaux cartels du Mexique.