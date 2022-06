(Mexico) Fondé il y a sept ans à peine, le parti de gauche au pouvoir au Mexique a conforté dimanche sa suprématie en remportant quatre des six élections au poste de gouverneurs d’État, se substituant encore davantage à l’ancienne force politique dominante.

Agence France-Presse

À deux ans de la prochaine présidentielle, le Mouvement pour la régénération nationale (Morena) du président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) et ses alliés vont désormais diriger une vingtaine d’États sur 32, en plus de disposer de la majorité au Congrès et au Sénat.

Morena domine largement une alliance d’opposition qui intègre l’ancien parti hégémonique du Parti de la Révolution institutionnelle (PRI), au pouvoir pendant plus de 70 ans jusqu’en 2000, et en perte de vitesse depuis la victoire d’AMLO à la présidentielle de 2018.

Le parti du président a par exemple décroché haut la main le poste de gouverneur dans l’État industriel d’Hidalgo (centre), fief du PRI pendant 93 ans, d’après le premier décompte de l’Institut national électoral (INE).

Morena s’impose avec 55 à 58 % des voix dans l’État du Quintana Roo (sud-ouest), la vitrine touristique du Mexique avec 12,5 millions de visiteurs dont sept millions d’étrangers l’année dernière sur les plages de Cancún, Tulum et de la Riviera maya, d’après des statistiques locales.

La nouvelle gouverneure, Mara Lezama, est l’actuelle maire de Cancún, où le sentiment d’insécurité est l’un des plus forts du pays, avec des petits trafiquants de drogue qui se disputent le contrôle du marché (extorsions, règlements de compte qui se traduisent à l’occasion par des fusillades).

« Parti dominant »

Morena emporte également l’État de l’Oaxaca (sud-ouest), une autre destination touristique sur la côte Pacifique frappée il y a une semaine par un ouragan.

Le parti du président Lopez Obrador, lui-même très populaire dans les sondages, remporte enfin le poste de gouverneur dans l’État du Tamaulipas (nord-est), à la frontière avec le Texas, où des milliers de migrants espèrent passer aux États-Unis, sous la menace des passeurs et des narcotrafiquants.

L’alliance d’opposition du PRI avec le PAN (droite) et le PRD (gauche) se contente des États du Durango et d’Aguascalientes.

Morena apparaît désormais comme le « parti dominant » comme le fut le PRI, assure l’historien José Antonio Crespo joint par l’AFP.

Quelque 11,7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes (sur un total de 93 millions), avec une participation qui n’a dépassé 55 % dans aucun des six États en jeu, d’après le journal espagnol El Pais.

La campagne n’a pas été ensanglantée par des assassinats de candidats, comme ce fut le cas il y a un an avant les élections législatives de juin 2021, qui avaient consolidé l’assise de Morena.

Morena a toutefois dénoncé l’enlèvement de quatre de ses militants dans l’État du Durango.

Un militant du Morena a par ailleurs été assassiné dimanche à Juchitan, dans l’État d’Oaxaca (sud-ouest), ont souligné plusieurs médias, citant un communiqué du parquet qui ne précise pas si l’assassinat est lié à l’engagement politique de la victime.