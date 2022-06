Ouragan Agatha au Mexique

Un bilan revu à la baisse avec neuf morts et six disparus

(Mexico) Le bilan du passage lundi au Mexique de l’ouragan Agatha, rétrogradé mardi en tempête tropicale, a été revu à la baisse par les autorités locales qui font état jeudi de neuf morts et six disparus, contre 11 morts et 22 disparus annoncés la veille.