Honduras

Soupçonné de trafic de drogue, un ex-président extradé aux États-Unis

(New York) L’ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a été extradé jeudi vers les États-Unis où un tribunal de New York entend le juger pour sa participation à un gigantesque trafic de 500 tonnes de cocaïne entre 2004 et 2022, pour lequel il encourt la perpétuité.