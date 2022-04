(México) Le gouvernement nicaraguayen a déclaré dimanche qu’il fermait les bureaux nicaraguayens de l’Organisation des États américains (OEA) et expulsait le personnel.

Associated Press

Cette annonce est la dernière d’une série de dizaines d’expulsions ou d’emprisonnements effectués par le gouvernement du président Daniel Ortega. En mars, le Nicaragua a subi les critiques humiliantes du propre ambassadeur du pays auprès de l’OEA.

M. Ortega a été élu pour un quatrième mandat consécutif lors des élections du 7 novembre qui ont été largement dénoncées comme une farce. Sept rivaux probables du président Ortega avaient été arrêtés et emprisonnés dans les mois précédant l’élection.

L’assemblée générale de l’OEA a voté pour condamner les élections, affirmant qu’elles « n’étaient pas libres, équitables ou transparentes et manquaient de légitimité démocratique ».

En novembre, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Denis Moncada, a annoncé que la nation d’Amérique centrale se retirerait de l’OEA, se plaignant de ce qu’il a appelé ses « actes répétés d’ingérence » au Nicaragua.

Dimanche, M. Moncada a accusé l’OEA d’être un « instrument diabolique » d’« intervention et de domination » des États-Unis.

« Face à cette agence truculente, calamiteuse et menteuse du Département d’État de l’impérialisme yankee, nous annonçons également qu’à partir de ce jour, nous quittons tous les mécanismes trompeurs de ce monstre, que ce soit la commission permanente, les commissions, les réunions, et le Sommet des Amériques », a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

En mars, l’ambassadeur du Nicaragua à l’OEA, Arturo McFields, a dénoncé son propre gouvernement comme une « dictature ».

M. McFields a demandé un rappel au Règlement lors d’une réunion en ligne de l’OEA pour discuter de sujets sans rapport et a commencé à parler au nom de « plus de 177 prisonniers politiques et de plus de 350 personnes qui ont perdu la vie dans mon pays depuis 2018 ».

« Dénoncer la dictature de mon pays n’est pas facile, mais se taire et défendre ce qui est indéfendable est impossible », a déclaré M. McFields, qui avait jusque-là défendu le gouvernement d’Ortega lorsqu’il était critiqué par des membres de l’OEA.

Le gouvernement d’Ortega a ensuite publié une déclaration disant que M. McFields « ne nous représente pas, donc aucune de ses déclarations n’est valide ». Jeudi, le gouvernement nicaraguayen a déclaré que sa nomination n’était « plus en vigueur ».