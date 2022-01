(Quito) Le pétrole qui se déverse d’un oléoduc endommagé depuis vendredi dans l’Amazonie équatorienne a touché une aire naturelle protégée et une rivière qui alimente en eau plusieurs villages de cette région de jungle du nord-est de l’Équateur, a annoncé lundi le ministère de l’Environnement.

Agence France-Presse

« La zone touchée est située dans le parc national de Cayambe-Coca et, selon le zonage, le déversement de pétrole a eu lieu dans la zone de protection », a déclaré le ministère dans un communiqué.

PHOTO MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉQUATEUR, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le déversement de pétrole a eu lieu dans une zone protégée du parc national de Cayambe-Coca, dans la jungle équatorienne.

Environ 21 000 m2 de la réserve Cayambe-Coca ont été touchés par la fuite de pétrole. Le brut s’est également écoulé dans la Coca, une rivière majeure de l’Amazonie et qui se jette dans un fleuve, le Napo, a affirmé le ministère.

Cette rivière et ce fleuve alimentent en eau de nombreuses communautés, y compris des peuples autochtones.

D’une superficie de plus de 4000 km2, le parc national de Cayambe-Coca est situé à cheval sur quatre provinces, dans une zone de montagnes et de forêts humides dans le bassin de l’Amazone, à entre 600 et 5790 mètres d’altitude.

Il tire son nom du Cayambe, un volcan, et de la Coca, qui traverse son territoire. Une centaine d’espèces de mammifères y sont recensés (tapirs, cougars, ours, condors, etc.) et près de 400 espèces d’oiseaux.

Sitié à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale Quito, ce parc se caractérise par l’omniprésence de l’eau.

PHOTO MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉQUATEUR, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Environ 21 000 m2 de la réserve Cayambe-Coca ont été touchés par la fuite de pétrole. Le brut s’est également écoulé dans la Coca, une rivière majeure de l’Amazonie et qui se jette dans un fleuve, le Napo, a affirmé le ministère.

La région abrite « les sources de plusieurs rivières comme celles de Due, Chingual, Cofanes et Cebeno qui alimentent Aguarico et qui, avec la Coca, une rivière, se jettent dans le Napo, un grand fleuve », explique le site internet de ce parc, où l’on trouve également des sources d’eau chaude en altitude.

De fortes pluies ont provoqué en fin de semaine glissements de terrain et chutes de pierres, entraînant la rupture d’un oléoduc de transport de pétrole brut dans la zone de Piedra Fina.

L’incident a eu lieu vendredi à la frontière entre les provinces de Napo et de Sucumbios, sur ce pipeline de 485 kilomètres de long qui traverse au total quatre provinces et est géré par la société privée OCP (Oleoducto de Crudos Pesados).

A ce jour, ni le gouvernement ni l’OCP n’ont précisé la quantité de pétrole qui s’est ainsi déversée dans la nature.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON FRONTLINES, VIA REUTERS Cette photo prise au drone le 29 janvier 2022 et fournie par l’ONG Amazon Frontlines montre la canopée souillée par le pétrole ayant giclé d’un oléoduc percé.

Selon le gouvernement, le glissement de terrain a affecté « quatre tuyaux de l’infrastructure », qui permet de transporter 160 000 barils de brut par jour à partir de puits de pétrole en pleine jungle.

L’OCP « assume la responsabilité de cet évènement, causé par un cas de force majeure », a dit son président exécutif, Jorge Vugdelija.