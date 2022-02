(Quito) Des inondations après de fortes pluies à Quito ont fait lundi au moins onze morts et 32 blessés, ont indiqué les autorités, qui ont également fait état de plusieurs bâtiments dévastés, dont un complexe sportif.

Agence France-Presse

« Pour le moment il y a onze morts, quinze blessés et nous avons huit bâtiments détruits », a indiqué le maire de la capitale équatorienne, Santiago Guarderas.

La municipalité a ensuite précisé dans un communiqué que le nombre de blessés s’élevait à 32 et que des familles sans abri avaient été logées dans huit hôtels.

Des pluies torrentielles lundi, les plus fortes depuis vingt ans, ont fait déborder un bassin de rétention, provoquant un torrent d’eau qui a envahi un stade où plusieurs personnes s’entraînaient, a expliqué M. Garderas.

Des torrents d’eau charriant des pierres et de la boue ont envahi une avenue de la capitale équatorienne, emportant des voitures et inondant des maisons et des rues, selon des images publiées par la Protection civile.

Selon le maire de Quito, il est tombé samedi quelque 3,5 litres par m2, mais près de 75 litres par m2 lundi quand les prévisions annonçaient des pluies ne devant pas dépasser 2 litres par m2.

« C’est un chiffre record que nous n’avons pas vu depuis 2003 », a-t-il affirmé.

La zone touchée subit également des coupures d’électricité.

Les fortes pluies qui s’abattent sur l’Équateur depuis octobre ont déjà frappé 22 des 24 provinces du pays, faisant au moins 18 morts et 24 blessés, selon un bilan du Service national de gestion des risques établi avant les intempéries de lundi.