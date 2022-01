Pérou

900 personnes évacuées du Machu Picchu après des inondations

(Lima) Quelque 900 personnes ont été évacuées de la ville touristique de Machu Picchu Pueblo, à quelques pas du joyau de la culture inca au Pérou, à cause de pluies et d’inondations qui ont fait un disparu et détruit des maisons, a indiqué le ministère du Tourisme.